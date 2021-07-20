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Пункт пропуска на российско-абхазской границе в Сочи расширят. Об этом рассказал мэр курорта Алексей Копайгородский в телеграме.

Каждый день границу пересекают свыше 50 тысяч человек и 10 тысяч машин. Такой наплыв туристов вызван курортным сезоном. Из-за него здесь возникают огромные очереди.

Уже скоро пункт пропуска заработает по свежему графику. Он будет составляться с учетом пиковых нагрузок. Эта мера ускорит пересечение границы людьми пешком и на личных авто.

- Также дал поручение руководству департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи совместно с Росавтодором подготовить предложения по оптимизации схемы дорожного движения на подъездных путях к автомобильному пункту пропуска, — написал Копайгородский в телеграме.

Мэр города отметил, что пропускному пункту необходимо информационные щиты, дорожные элементы и парковки для туристических автобусов. Чтобы они ждали своей очереди и не мешали остальному поток авто.

Также на Государственную экспертизу уже ушел проект реконструкции пешеходного и автомобильного пункта пропуска.