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Общество20 июля 2021 19:42

На Кубани запретили посещение лесов из-за высокого риска возникновения пожаров

Также ограничения коснутся разведения костров и сжигания мусора
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: мэрия Сочи

Фото: мэрия Сочи

На Кубани запретили посещение лесов из-за высокого риска возникновения пожаров. Это касается нахождения людей в роще и заезда автомобилей.

Также в лесах Краснодарского края нельзя разводить костры и жечь мусор. В противном случае человеку грозит административная ответственность и штраф от 1,5 до 200 тысяч. Он зависит от того, кто нарушал запрет: физическое, должностное или юридическое лицо.

Отмечается, что краевой комитет по лесу установит шлагбаумы на въезде на лесные дороги. Около них появятся пропускные пункты.

Краевой лесопожарный центр займется мониторингом обстановкой в лесах. Она будет осуществляться с помощью беспилотников.