Фото: instagram.com/vice_governor23

Мошенники взломали аккаунт вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой в инстаграме. Они опубликовали недостоверную информацию в личном профиле.

Так мошенники заявили, что мать вице-губернатора увезли в больницу с подозрением на инфаркт. Они сразу же объявили сбор средств на лечение. Эта информация не соответствует действительности.

- Сейчас специалисты занимаются восстановлением доступа к аккаунту, – сказал «КП» – Кубань» источник, знакомый с ситуацией.

Отметим, что это не первый случай взлома аккаунта известных людей. Мошенники подбирают пароли к профилю человека и публикуют недостоверные новости о родственниках, которые попали в беду.