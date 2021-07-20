Фото: instagram.com/belorechensk_maykop

Спасатели полтора часа уговаривали молодую девушку спуститься с колеса обозрения в Краснодарском крае. Она забралась на аттракцион в поселке Лермонтово в Туапсинском районе.

- Она около часа махала руками и кричала, что спрыгнет, – говорит Ольга, которая гуляла в парке с мужем.

Инцидент произошел в районе полудня. Очевидцы сразу вызвали на место спасателей, полицейских и врачей.

- Мы видели, как один спасатель даже полез к ней. Но она не захотела спускаться, – добавляет Ольга.

После долгих уговоров, которые длились около полутора часов, спасатели спустили девушку с аттракциона. Сейчас она находится в безопасности.