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Общество20 июля 2021 21:24

Тысячи жителей Краснодара остались без света из-за аварии на подстанциях

Они вышли из строя во вторник вечером
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Тысячи жителей Краснодара остались без света из-за аварии на подстанциях

Тысячи жителей Краснодара остались без света из-за аварии на подстанциях

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тысячи жителей Краснодара остались без света из-за аварии на подстанциях. Они вышли из строя во вторник вечером.

Сообщение об аварийном отключении поступило в ЕДДС Краснодара в 18:40. Из-за аварии на сети из строя вышли 23 подстанции.

Без света остались дома на улицах Думенко, Чекистов, Рождественская Набережная, Харьковская и Минская. Специалисты отмечаются, что подача электричества возобновится в ближайшие часы.