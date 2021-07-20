Тысячи жителей Краснодара остались без света из-за аварии на подстанциях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тысячи жителей Краснодара остались без света из-за аварии на подстанциях. Они вышли из строя во вторник вечером.

Сообщение об аварийном отключении поступило в ЕДДС Краснодара в 18:40. Из-за аварии на сети из строя вышли 23 подстанции.

Без света остались дома на улицах Думенко, Чекистов, Рождественская Набережная, Харьковская и Минская. Специалисты отмечаются, что подача электричества возобновится в ближайшие часы.