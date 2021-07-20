Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре состоялся второй полуфинал конкурса «Лидеры Кубани». Участие в нем приняли свыше 540 человек. Они прошли четыре испытания и два образовательных модуля.

– В этом году проект нацелен на развитие, чтобы найти целеустремленных людей, и в дальнейшем дать им возможность проявить себя, принести максимальную пользу в своей сфере, – отметил вице-губернатор Краснодарского края Игорь Чагаев.

Отметим, что в этом году заявки на участие в конкурсе «Лидеры Кубани» подали около 6,5 тысяч человек. Это один из самых больших показателей в истории.

Сам конкурс был поделен на десять треков по следующим отраслям: «Архитектура и строительство», «Бизнес», «Комфортная среда», «Экономика и финансы», «Сельское хозяйство», «Социальная сфера», «Спорт и военная подготовка», «Местное самоуправление», «Индустрия гостеприимства», «Инфотех».

Напомним, что конкурс «Лидеры Кубани» проходит по инициативе главы Кубани Вениамина Кондратьева. Впервые он состоялся в 2018-м году. За пять лет в проекте поучаствовали свыше 23 000 человек.