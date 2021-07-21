Погода на 21 июля 2021 года в Краснодаре: адская жара покинет краевой центр

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Экстремальное пекло, которое установилось на Кубани в начале прошлой недели, покидает Краснодарский край. Уже в среду температура воздуха в регионе начнет снижаться. Падение составит в среднем 2-3 градуса по краю.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 21 июля 2021 года в Краснодаре.

- Ожидаем, что днем воздух прогреется до 35-36 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Отметим, что это самые низкие значения на неделе. Так «прохладно» в краевом центре не было уже десять дней. Также в городе ожидается усиление ветра до 9 м/с.