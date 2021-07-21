Погода на 21 июля 2021 года в Анапе: даже в Черном море теплее, чем на суше Фото: Максим ПЕСКОВ

На Краснодарский край обрушилась аномальная жара. Она коснулась центральной части региона, но обошла стороной кубанские курорты.

Здесь ситуация получилось обратной. Уже вторую неделю подряд воздух на побережье Черного моря не прогревается сильнее, чем на 28-30 градусов.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 21 июля 2021 года в Анапе.

- Ожидаем, что температура воздух составит 29-31 градус, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также на море ожидается штиль. Максимальные порывы ветра не превысят 2-4 м/с. Отметим, что температура воды в Черном море сейчас составляет 26 градусов. Это самое высокое значение за лето.