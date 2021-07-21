В Сочи 21 и 22 июня ожидаются массовые отключения света

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В Сочи пройдет плановый ремонт электрооборудования, также на курорте установят цифровые приборы учета на некоторых улицах. В связи с этих местных жителей ждут отключения света.

- Электроэнергию будут отключать на несколько часов в период с 8 утра до 8 вечера, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

В мэрии принесли извинения за временные неудобства.

КОНКРЕТНО

Адлерский район

21 июля отключать свет будут по улицам Кузнечная, Мостовая, Лениноканская, Щербиновская, Костромская, Краснопролетарская, Тимашевская, Костромская, Темрюкская, Мясникяна, Молдовский, Костромская, Краснопролетарская, Ленина, Пчеловодов, Голубые дали, Гастелло, Надежды, Орбитовская, Фермерская, Фермерский, Каспийская, Бакинская, Хадыженская, Бакинский, Нагуляна, Петровская, Лимонная, Комарова, Нагуляна.

22 июля несколько часов не будет электроэнергии по улицам Светогорская, Вологодская, Лениноканская, Щербиновская, Костромская, Краснопролетарская, Костромская, Краснопролетарская, Ленина, Пчеловодов.

Хостинский район

21 июля до пяти часов вечера отключения ждут на улицах Видовая 51, Новороссийское шоссе, Абовяна, Вишневая, Яна Фабрициуса, Метелева, а также переулках Калиновый, Грибной, Каменный, Южный, Совхозный.

22 июля в течение нескольких часов не будет света по улицам Видовая, Пятигорская, Джапаридзе, Земнухова, СТ "Заполярник", Новороссийское шоссе, а также переулках Калиновый, Грибной, Каменный.

Центральный район

21 июля с 00:00 до 08:00 отключать электричество будут на улицах Роз и Конституции.

21 июля до пяти вечера отключения ждут улицы Макаренко и Ботаническая.

С 22:00 21 июля до 06:00 22 июля в течение нескольких часов не будет света на улице Красная и переулке Ряжский.

22 июля до шести часов вечера частичные отключения ожидаются на улице Красная, переулке Ряжский, а также улицах Целинная, Виноградная, Яблочная, Восточная, Тимирязева.

Лазаревский район

21 и 22 июля с 8 утра будут отключать свет в поселке Лазаревское по улице Хвойная, в поселке Горный воздух по улице Декабристов, а также в поселке Марьино.