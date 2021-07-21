На Кубани из-за замыкания проводки при пожаре погиб 41-летний мужчина

Фото пресс-службы СУ СК России по Краснодарскому краю

Частный жилой дом загорелся 20 июля в станице Старолеушковской Павловского района. Возгорание увидели соседи, они и вызвали на место пожарных.

- В течение получаса пожар ликвидировали на площади в 72 квадратных метра, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

После тушения огня в одной из комнат обнаружили тело хозяина дома. Ему был 41 год. В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, - добавили в краевом СУ СК РФ.

Предварительной причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.