На Мариинском бульваре Краснодара высадят около 70 деревьев и более тысячи кустарников

Фото: krd.ru

Мариинский бульвар расположен на улице Октябрьской в Краснодаре. Это одно из знаковых мест города. Стоит отметить, что бульвар стал одним из лидеров рейтингового голосования по благоустройству зеленых зон в этом году, поэтому сейчас его активно обновляют.

В ближайшее время на бульваре дополнительно высадят около 70 деревьев и более тысячи кустарников. Также обустроят новую систему автополива.

- Автополив на Мариинском уже почти смонтирован и просто необходим для лиственных, хвойных деревьев и рулонного газона, который здесь появится. Будем и в последующем автополив монтировать на других объектах благоустройства, - написал Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

Сейчас на бульваре укладывают тротуарную плитку, устанавливают бордюры. Также здесь наладят освещение и установят лавочки, а позже уложат газон. На памятнике полководцу Александру Суворову заменят облицовочную плитку.

- Из-за сильной жары работы проводятся утром и вечером, - добавили в мэрии.