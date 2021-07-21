Более 14 тысяч жителей Краснодара погасили долги после уведомлений о приостановке газа

Фото предоставлено пресс-службой Газпром МРГ Краснодар.

Более 14 тысяч абонентов «Газпром межрегионгаз Краснодар» в первом полугодии 2021 года оплатили долги. Погасить их жители города решили после того, как получили уведомления о приостановке подачи газа. Жить без блага цивилизации люди не захотели, потому поспешили перечислить всю сумму долга.

- Сумма погашенной задолженности составила 153 млн рублей, - уточняют в «Газпром межрегионгаз Краснодар».

Отметим, что приостановка газоснабжения - это крайняя мера. Но компания была вынуждена на нее пойти.

- За 6 месяцев проведено более 2,8 тыс. отключений газа абонентам, суммарный долг которых составил почти 65 млн рублей, - добавляют в «Газпром межрегионгаз Краснодар».

Все работы по взысканию задолженности и отключению должников от сети газоснабжения проводятся совместно со службой судебных приставов.

- Чтобы вернуть газ в свои дома, должникам придется не только полностью погасить задолженность, - говорят в компании. - Они обязаны еще и оплатить расходы по приостановке и возобновлению газоснабжения.

СПРАВКА «КП»

Просроченная дебиторская задолженность населения Краснодарского края за газ, по состоянию на 1 июля 2021 года, составляет более 571 млн рублей. Крупнейшими должниками являются жители Краснодара, Новороссийска, Армавира и Славянского района.