Жители Кубани забыли порядка 40 тысяч документов на недвижимость

Фото Кадастровой палаты региона

В Краснодарском крае не забрали порядка 40,2 тысяч документов на недвижимость, подготовленных в рамках оказания государственных услуг. Кубань на втором месте в рейтинге самых «забывчивых» среди регионов России. Первая – Московская область с 50,9 экземплярами.

- В основном не забирают выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) подтверждающие проведение государственной регистрации права, договоры купли-продажи, уведомления об отказе или приостановке кадастрового учета, а также договоры дарения, мены, аренды, погашенные закладные, акты передачи, согласия, квитанции об оплате, кредитные документы. При этом большая часть из них является экземплярами продавцов недвижимости, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Кадастровой палаты края.

Стоит отметить, что невостребованные документы заявители могут получить через любой филиал Кадастровой палаты, позвонить в курьерскую доставку по телефону Кадастровой палаты 8-861-992-13-02 (доб. 20-60 или 20-61), а также по электронной почте uslugi-pay@23.kadastr.ru. Кроме того, запросить невостребованные документы можно и в офисах МФЦ, но получить их можно будет также в Кадастровой палате.