Названы самые зараженные районы Краснодарского края на 21 июля

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Озвучены самые зараженные районы Краснодарского края за сутки. По данным на 21 июля, за минувшие 24 часа заболели еще 245 человек.

В лидерах антикоронавирусного рейтинга - Краснодар, здесь выявили 32 случая заболевания. На второй строчке оказался Геленджик – 21 пациент попал в больницу с инфекцией. Тройку замыкает Горячий Ключ с 16 случаями.

Не меньше зараженных в Темрюкском, Кореновском, Выселковском, Апшеронском и Отрадненском районах. Здесь выявили 15, 14, 13, 12 и 11 случаев соответственно.

- Десять положительных результатов в Сочи, восемь – в Успенском и семь – в Тимашевском районах. По шесть – в Калининском и Туапсинском, а также в Анапе. По пять – в Лабинском, Павловском и Белоглинском районах, - добавили в «КП»-Кубань» в оперштабе.

Далее идут районы с наименьшим количеством заболевших. По четыре новых пациента прибавилось в госпиталях в Крыловском, Мостовском, Курганинском районах. По три – в Белореченском, Красноармейском, Тихорецком. По два человека выявили в Динском, Староминском, Новопокровском и Приморско-Ахтарском. Единичные случаи зафиксированы в Новороссийске, Кущевском, Крымском и Щербиновском районах.

В стационарах проходит сейчас лечится 2771 пациент с коронавирусной инфекцией, на дому – 3214.