На Кубани 17 тысяч жителей стали участниками акции «Привит от COVID»

Фото: пресс-служба Краснодарского края

В Краснодарском крае более 17 тысяч жителей приняли участие в акции «Привит от COVID». Она идет в крае со 2 июля. Наклейки можно получить на выходе из центра, их раздают волонтеры Кубсомола.

- Стикеры могут получить все жители и гости Кубани после прививки. Наклейки демонстрируют ответственное отношение к своему здоровью, а также окружающим людям, - сказал председатель Краснодарского отделения «Кубсомол» Владимир Громов.

Сейчас стикер можно получить в 64 пунктах вакцинации в большинстве районов края – от Краснодара и курортов до Динского и Ейского районов. Больше всего наклеек получили люди в краевом центре – три тысячи и еще 2,5 тысячи в Геленджике.