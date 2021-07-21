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Общество21 июля 2021 12:16

На Кубани 17 тысяч жителей стали участниками акции «Привит от COVID»

Получить наклейку можно в 64 пунктах вакцинации
София ФОМЕНКО
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Фото: пресс-служба Краснодарского края

Фото: пресс-служба Краснодарского края

В Краснодарском крае более 17 тысяч жителей приняли участие в акции «Привит от COVID». Она идет в крае со 2 июля. Наклейки можно получить на выходе из центра, их раздают волонтеры Кубсомола.

- Стикеры могут получить все жители и гости Кубани после прививки. Наклейки демонстрируют ответственное отношение к своему здоровью, а также окружающим людям, - сказал председатель Краснодарского отделения «Кубсомол» Владимир Громов.

Сейчас стикер можно получить в 64 пунктах вакцинации в большинстве районов края – от Краснодара и курортов до Динского и Ейского районов. Больше всего наклеек получили люди в краевом центре – три тысячи и еще 2,5 тысячи в Геленджике.