В Сочи ожидают ливни с градом 22 и 23 июля

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В Сочи распространили экстренно предупреждение – на город надвигается шторм. Сильные дожди ожидаются в течение двух дней.

- 22 и 23 июля в Сочи ожидаются ливни с грозами и градом. На участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города-курорта.

Также в мэрии добавили, что реки могут выйти их берегов, также в горной зоне возрастает риск схода селевых потоков.

В настоящее время все городские службы переведены на усиленный режим работы. Жителей и гостей города просят в непогоду оставаться в помещениях. В случае ЧС нужно звонить по номеру 112.