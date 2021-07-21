Жители Кубани коллекционируют фото и видео в смартфонах

К съемке смартфоном с каждым годом предъявляют все больше требований. Для многих эта функция — одна из ключевых при выборе новой трубки. МТС проанализировала рынок Краснодарского края смартфонов в первом полугодии 2021 года.

С прошлого года тенденция покупать реже, но дороже сохранилась. При этом в числе главных требований к новому гаджету - большой объем памяти устройства. Такие критерии у каждого второго покупателя.

При этом самый заметный тренд первой половины 2021-го — увеличение объема встроенной памяти.

- В январе-июне 2020 года наибольшей популярностью пользовались смартфоны с накопителем на 32 ГБ, - говорят в пресс-службе МТС на Юге России. - В первом полугодии 2021 года спрос сместился в пользу гаджетов 64 и 128 ГБ — они заняли треть рынка.

А вот четверть рынка теперь занимают устройства с 32 ГБ, девайсы с 16 ГБ выбирают в 5% случаев, а с 256 ГБ и более крупным размером памяти — в 5%.

Популярность смартфонов с большим накопителем памяти растет по понятным причинам. На сегодняшний день памяти меньше 32 ГБ уже не достаточно для комфортного использования — ее просто мало. Популярных приложений становится все больше, их функционал увеличивается, в результате чего они стали занимать больше места в устройствах. Кроме того, копится все больше фотографий, видео и других данных, которые переносятся со старых гаджетов при покупке новой модели. Для многих это своего рода виртуальный фотоальбом.

Самым продаваемым смартфоном с начала года в регионе стал Apple iPhone 11 128 ГБ.

- При этом если в топе популярных моделей у краснодарцев, новороссийцев, армавирцев и жителей других крупных городов присутствуют такие бренды как Xiaomi, то сочинцы выбирают лишь между Apple и Samsung, - уточняют в пресс-службе МТС на Юге России.

А вот спрос на устройства Huawei и Honor в Краснодарском крае снизился в среднем на 70% в связи с ограничением доступа к сервисам Google.