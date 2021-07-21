В Новороссийске открыли новый глубоководный причал стоимостью 5 миллионов

Фото: ГК "Дело"

В Новороссийске открыли новый глубоководный причал, который может одновременно принимать два судна грузоподъемностью до ста тысяч тонн. Его открыли в Новороссийске на территории зернового терминала группы компаний «Дело». Так, грузы теперь смогут доставить грузы в Юго-Восточную Азию.

- Мы с большой гордостью смотрим на это наше огромное судно, которое встало к причалу 40А, в него было инвестировано 68 миллионов долларов. Это уникальный причал, который откроет для хлеборобов России новые рынки, - сообщил на открытии председатель совета директоров компании Сергей Шишкарев.

Полностью проект запустят до конца 2021 года.