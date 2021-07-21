На Кубани в 2021 году урожай пшеницы состоит на 90% из продовольственного зерна

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае урожай пшеницы 2021 года состоит на 90% из продовольственного зерна. Сейчас обмололи уже 70% от запланированных площадей и собрали около 9,5 миллионов тонн зерновых, в том числе и восемь тонн пшеницы.

- Урожайность озимых зерновых составляет 60,4 ц/га, что выше прошлогоднего показателя почти на 12 ц/га, - сообщил вице-губернатор Андрей Коробка.

В этом году урожай состоит практически из продовольственной пшеницы. На предмет качества обследовали более 4, 6 миллионов тонн пшеницы. Почти 90% этого зерна – третий и четвертый класс. В Тбилисском районе признали второй класс.