В Павловском районе водитель пожарной части вымогал у знакомой 5 миллионов

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В июне 2021 года 48-летний водитель пожарной части узнал, что его знакомая – управляющая одного из банков якобы незаконно передала банковскую тайну клиентов коллекторам. Тогда мужчина начал ее шантажировать – сначала заявлением в полицию, а затем и физической расправой. Он сказал, что прекратит угрозы только если она даст ему пять миллионов рублей.

Женщина согласилась, но обратилась в ФСБ. 15 июля она передала шантажисту деньги, после чего его арестовали.

- Возбуждено уголовное дело, мужчина находится под стражей, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе Следкома Кубани.

Расследование продолжается.