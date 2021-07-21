Председатель ЗСК провел прием граждан в Краснодаре

Обращение жительницы Фестивального микрорайона касалось установки светофора на аварийно опасном перекрестке. Это пересечение улиц Дальняя и Гаражная. Нагрузка на этом участке возросла в связи с активной жилой застройкой района, а дорожное движение здесь не отрегулировано. До сих пор нет светофора и это приводит к регулярным ДТП и создает трудности для пешеходов. На перекрестке также отсутствует соответствующая разметка в виде «зебры».

Как отметил председатель ЗСК, депутаты, представляющие краевую столицу в региональном парламенте, владеют ситуацией.

- Решением данной проблемы начали заниматься во взаимодействии с администрацией Западного внутригородского округа, ГИБДД. Все необходимо сделать к началу учебного года. При этом работы важно провести с учетом интересов всех участников дорожного движения, - акцентировал Юрий Бурлачко.

Заведующая краснодарским детсадом №115 обратилась за оказанием помощи в приобретении технологического оборудования для пищеблока. На эти цели требуется более почти полтора млн. рублей.

Юрий Бурлачко подчеркнул, что обеспечение детей качественным питанием – одна из стратегических задач органов власти и находится на постоянном парламентском контроле. Вопрос о финансировании работ по установке технологического оборудования депутаты будут решать в приоритетном порядке, но с учетом возможностей краевого бюджета на этот год.

На приеме прозвучали и слова признательности за оказанную ранее помощь. Спикера ЗСК поблагодарили за содействие в ремонте спортзала и приобретении автобуса для поездок на соревнования. Депутатская помощь стала существенным стимулом к развитию новых направлений. Теперь «Олимп» воспитывает команды по пляжному волейболу и пляжному футболу. Анапские спортсмены уже признаны одними из сильнейших не только в ЮФО, но и в России.