Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарский край вошел в число лидеров по темпам массовой вакцинации населения. Об этом рассказал Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

– Мы определились, что должны двигаться к достижению коллективного иммунитета на уровне не менее 80%. Такую задачу по прививке хотя бы первым компонентом ставим к 1 ноября. Темпы вакцинации в регионах различаются. Сегодня абсолютными лидерами по числу вакцинированных на 100 тысяч населения являются – Краснодарский край, Московская, Тульская, Ростовская, Липецкая, Смоленская области, республики Хакасия, Мордовия, Адыгея, город Москва и Чеченская Республика, – сказала Татьяна Голикова на совещании Президента России с членами Правительства.

Отметим, что массовая вакцинация населения началась на Кубани еще в конце прошлого года. За восемь месяцев прививку от коронавируса поставили более 1,2 миллиона человек.

Каждый день эта цифра увеличивается на несколько тысяч. Только в Краснодаре вакцину от COVID-19 получили более 260 000 жителей.