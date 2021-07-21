Полигон в Мостовском районе вошел в список объектов размещения отходов

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Полигон в Мостовском районе вошел в список объектов размещения коммунальных отходов. Новый статус будет действовать до 1 января 2023 года. Соответствующее решение выдало Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

Отмечается, что полигон оказался в списке приказом министерства ТЭК и ЖКХ региона.

– Мы активно ведем работу не только по легализации полигонов, но и по их модернизации, рекультивации неэксплуатируемых свалок, а также прорабатываем вопрос строительства мусороперерабатывающих заводов в крае, – сообщил министр ТЭК и ЖКХ края Андрей Ляшко.

Это разрешение позволит объекту принимать отходы официально. В ближайшее время он получит необходимые тарифы. Это снизит нагрузку на Армавирский полигон и снизит темпы заполнения объектов.

Отметим, что полигон вошел в Мостовскую зону. Она включает в себя сразу три района: Лабинский, Отрадненский и Мостовский.

В ближайшее время станет известен оператор зоны. Он пока еще не определен. Общая площадь полигона превышает 53 тысяч квадратных метров. Он способен принимать до 51 тысячи тонн отходов в год.