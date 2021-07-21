Особый противопожарный режим ввели в 41 районе Кубани Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Особый противопожарный режим ввели в 41 районе Кубани. Это связано с жарой, которая установилась в Краснодарском крае. Такие меры позволят избежать возгораний в лесной местности.

- В 41 районе края действует особый противопожарный режим, ограничено пребывание людей в лесах, а также въезд автомобилей. Запрещено разводить костры и сжигать мусор. Арендаторы лесных угодий также обязаны контролировать нахождение людей, закрыть проезды для транспорта, – отметил первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко.

Отмечается, что главам Краснодара, Горячего Ключа и Щербиновского района специалисты советовали ввести особый противопожарный режим. Здесь уже установлен четвертый класс пожароопасности. Режим надо ввести в сжатые сроки.

Сейчас в Краснодарском крае зарегистрировано 275 природных пожаров. Сотрудники лесопожарного центра уже использовали около 1,7 тысяч километров минеральных полос, чтобы избежать возгораний.

Отметим, что на время особого противопожарного режима нарушителям грозит штраф за посещение лесов. Они варьируются от 4 до 500 тысяч и зависят от того, кто нарушит запрет: физическое, должностное или юридическое лицо.