Фото: admkrai.krasnodar.ru

Сильные дожди ожидаются в Краснодарском крае в ночь на 22 июля. Оперативные службы Кубани перешли на режим повышенной готовности.

Первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко уже поручил главам Сочи и Туапсинского района проверить работу систем оповещения населения и ввести круглосуточное дежурство на опасных участках рек. Это позволить оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации.

Такое же распоряжение получили глава горных и предгорных районов Краснодарского края. Отмечается, что в части районах Кубани ожидаются ливни, град и ураган. Порывы ветра будут достигать 20 м/с.

Сильные грозы и ливни прогнозируют на участке между Анапой и Геленджиком. Синоптики объявили штормовое предупреждение по возникновению смерчей в Сочи. Здесь ожидается подъем уровня рек и град. Не исключены сходы селя.