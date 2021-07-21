Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае снизился объем незаконной руки древесины. Он сократился на 30%.

Об этом стало известно на заседании комиссии под председательством вице-губернатора Сергея Болдина. Она оценила уровень эффективности мероприятий по препятствию незаконной вырубке деревьев.

Только в 2021-м специалисты обнаружили 78 фактов незаконного сруба. Это на 30% меньше, чем было год назад. За шесть месяцев специалисты составили 34 протокола об административных правонарушениях. Суммарный объем штрафов составил 124 тысячи рублей.

- Несмотря на положительную динамику и снижение объемов незаконных рубок по сравнению с показателями прошлого года, у ведомств по-прежнему остается много работы, в частности по вопросу усиления межведомственное взаимодействие лесных инспекторов и представителей правоохранительных органов на местах, – подчеркнул Сергей Болдин.

Отметим, что сейчас в Краснодарском крае работает сразу несколько мобильных групп. Они выявляют факты незаконной вырубки древесины. Не исключено, что уже скоро количество мероприятия по предотвращению сруба деревьев увеличится.