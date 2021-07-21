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Владельцы баров в Сочи заплатят штрафы за несоблюдение антиковидных мер. Они предлагали посетителям кальяны. Эти нарушения были выявлены на курорте в период с 13 по 20 июля.

Отметим, что запрет на курение кальянов был прописан в постановлении о продлении режима повышенной готовности в Краснодарском крае.

- Специалисты составили административные протоколы в отношении владельцев заведений, – сказали «КП» – Кубань» в краевом департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя.

Отметим, что это не первый рейд по выявлению нарушений антиковидных мер на курорте. Специалисты каждую неделю выявляются новых нарушителей.