Погода на 22 июля 2021 года в Краснодаре: похолодание и дожди вернутся в мегаполис Фото: Александра ПОДУШКО

Экстремальная жара в Краснодаре осталась позади. Больше недели она проверяла на прочность жителей мегаполиса.

За десять дней погода даже поставила несколько температурных рекордов. Сейчас это осталось в прошлом. За ночь столбики термометров опустились сразу на десять значений.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 22 июля 2021 года в Краснодаре.

- Ожидаем кратковременные дожди, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Отметим, что максимальная температура воздуха днем составит 30 градусов.