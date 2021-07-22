Погода на 22 июля 2021 года в Анапе: ливни и грозы обрушатся на побережье Черного моря Фото: Максим ПЕСКОВ

После двухнедельной паузы на побережье Черного море вернутся ливни и грозы. Уже сегодня они установятся в небе над Анапой.

Также на курорте упадет температура. На город надвигается похолодание. Столбики термометров рванут вниз уже в ближайшее время. Среднее падение температуры составит четыре-пять градусов.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 22 июля 2021 года в Анапе.

- Ожидаем ливни и грозы, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» синоптики.

Максимальная температура воздуха в Анапе составит всего 25 градусов. Это самый низкий показатель за месяц.