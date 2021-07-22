В Краснодаре расселяют аварийную трехэтажку на улице Таганрогской

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В краевом центре начали расселять самый большой аварийный дом, сейчас его состояние критическое. Он находится на улице Таганрогской, 1 литер А. В трехэтажке проживает 141 человек.

- В доме 55 жилых помещений. Всех жильцов планируем расселить до 31 декабря. Сейчас оценочная организация определяет размер компенсаций. Для жильцов, занимающих муниципальные помещения, закупим квартиры с ремонтом, - сообщили в Telegram-канале мэр города Евгений Первышов.

Глава краевого центра также добавил, что цены на недвижимость серьёзно выросли, поэтому на заседании гордумы будут внесены коррективы в бюджет и добавлены необходимые средства.

Здание снесут уже в следующем году. А планы по благоустройству территории обсудят с жителями ближайших микрорайонов.