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Общество22 июля 2021 9:34

На Кубани ДПСники помогли врачу-неонатологу быстрее добраться до больницы, чтобы спасти жизнь ребенку

Медик не успевала до места назначений из-за пробок
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Фото пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В Щербиновском районе к инспекторам ДПС обратилась врач-неонатолог. Медработник пояснила, что из-за затора на дороге она не успеет вовремя доехать до роддома для оказания экстренной помощи роженице.

- У женщины начались стремительные роды, возникла угроза жизни ребенка. Неотолог просто был необходим на месте. Экстренно сопроводили врача капитан полиции Виктор Бачище и старший лейтенант полиции Алексей Афанасьев, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате слаженных и оперативных действий госавтоинспекторов медработник вовремя доставлена в больницу. Помощь ребенку была оказана вовремя, сейчас здоровья малыша ничего не угрожает.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что из-за пробки к Черному морю врачам пришлось принимать роды у девушки прямо в машине. Роженицу экстренно сопроводили к роддому полицейские, но до палаты она дойти не смогла.