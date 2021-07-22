В Адыгее 13-летняя школьница выжила после удара током на железной дороге

Фото пресс-службы Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте

ЧП случилось сегодня, 22 июля, около 4 часов утра. 13-летняя школьница на железной дороге забралась на лестницу для технических работ. Наверху моста она получила сильнейший разряд током.

- Электротоком травмирована 13-летняя жительница хутора Красный Фарс Республики Адыгея. Она залезла опоре железнодорожного моста через реку Фарс на железнодорожном перегоне "Дондуковская – Назаровская» , - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Фото пресс-службы Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Девочка выжила, но в тяжёлом состоянии госпитализирована в больницу. В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.