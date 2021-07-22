Общественники внесли предложения об аграрной политике в народную программу ЕР

Фото: Единая Россия

Стратегическая сессия «Поддержка фермерства и развитие сельских территорий» прошла на площадке партии «Единая Россия». На мероприятии шла речь о способах помощи аграрному сектору - о механизмах поддержки, которые планируют включить в народную программу единороссов.

Заместитель председателя Государственной думы Российской Федерации Алексей Гордеев сообщил, что партия вместе с экспертами должна разработать инициативы в народную программу. Это позволит принять новую современную аграрную сельскохозяйственную политику. Последняя обеспечит человеку достойную жизнь. Аграрии смогут развиваться и пользоваться теми или иными возможностями. Они станут вести разную хозяйственную деятельность в сельских территориях. Об этом информирует nashgorod.ru.

Координатор партийного проекта «Единой России» «Российское село» Владимир Плотников рассказал об отлаженной работе крупных сельхозпроизводителей. Сегодня надо обратить свои взоры на мелкие хозяйства и фермеров. Например, льготное кредитование необходимо сделать более доступным для такого сегмента аграриев. Надо сократить количество требуемой банком документации и залог. Кроме того, предстоит поменять систему выдачи грантов в сторону увеличения их числа и распределения в зависимости от направления работы фермеров. Сегодня из 10 фермеров грант выдают одному-двум.

По словам председателя Российского союза сельской молодежи Юлии Оглоблиной, в народную программу «Единой России» нужно включить реализацию национального проекта «Развитие села». Небольшие фермерские хозяйства способны составить конкуренцию крупным предприятиям. Однако для этого необходимо решить проблему сбыта их продукции.

По мнению экспертов, к работе в сельском хозяйстве надо привлекать молодых людей. Но заработные платы в сельской местности ниже средних региональных более чем на 20% - в стратегии развития села до 2030 года соотношение должно достичь 80%.

Так, глава профсоюза работников агропромышленного комплекса Наталья Агапова озвучила идею о внесении в народную программу пункта, который бы зафиксировал данное соотношение на уровне 90%.

Помимо этого, специалисты предлагают для упрощенной подачи фермерами заявлений на субсидирование открыть одно онлайн-окно. Важную роль играет и эффективное использование территорий. Предстоит проделать работу против опустынивания сельских земель.

Как сообщается на сайте ER.ru, все предложения включат в народную программу партии. Заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Иван Лебедев пообещал, что его ведомство поддержит их реализацию.

«Сельскохозяйственные угодья являются бесценным достоянием нашего региона. В связи с этим приоритетными направлениями работы законодательной и исполнительной власти является развитие сельских территорий, рациональное использование агроландшафтов, увеличение объемов производства экологичной сельскохозяйственной продукции.

Благодаря принятому закону «О развитии производства органической продукции на территории Краснодарского края» открылись возможности для развития малого и среднего бизнеса на селе и выхода кубанских экопродуктов на всероссийский и международный рынки.

Кроме этого, в этом году на развитие сельских территорий, улучшение жилищных условий и благоустройство направлено около 500 миллионов рублей. Все это направлено на создание комфортных условий жизни сельчан и уменьшение оттока граждан из сельской местности», - сказал региональный координатор партийного проекта «Российское село», депутат Законодательного собрания Краснодарского края Сергей Орленко.