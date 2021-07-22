Обманутые 1Xbet жители России просят признать их пострадавшими

В стране растет количество пострадавших от действий компании 1Xbet. Как оказалось, обман был большой — свои честно заработанные потеряли сотни тысяч людей. Напомним, в 2019 году в Брянской области возбудили уголовное дело в отношении создателей сервиса 1Xbet. В международный розыск объявлены Роман Семиохин, Дмитрий Казорин и Сергей Каршков. Их подозревают в незаконной организации азартных игр и легализации преступного дохода.

На данный момент потерпевшим признано только государство, которое не получило налоги с 63 миллиардов рублей преступного дохода. Однако организаторы обманули и сотни тысяч россиян — под видом законной азартной игры они получили лишь ее симуляцию. Злоумышленники сами решали, кому выплатить деньги, а для кого подрезать коэффициенты или заблокировать счета.

Юридическая компания «Парлан» специализируется на защите прав в сфере азарта. Организация создала специальный онлайн-сервис. С его помощью россияне могут обратиться напрямую к председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Юристы требуют признать игроков, которых ввели в заблуждение, пострадавшими по делу.

- За первый месяц работы специального сайта компания получила свыше 70 обращений, - говорят в компании. - В Следственный комитет уже направлено порядка 30 заявлений.

Сбор обращений продолжается. Каждый, кто делал ставки на сайте 1Xbet, может заполнить простую форму. После чего человек имеет право получить статус потерпевшего, а также рассчитывать на справедливость и возврат средств.