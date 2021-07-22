ВТБ запустил новый формат обслуживания клиентов - в торговых центрах. Новые точки уже открылись в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Подобный формат работы с клиентами является для банка абсолютно новым. Он ориентирован на консультацию, выявление и оперативный подбор финансовых услуг для посетителей общественных пространств. Менеджеры банка смогут предложить для них оптимальные условия обслуживания из продуктовой линейки ВТБ.

В ближайшее время в новом формате станет доступен весь спектр продуктов и услуг банка, которые можно будет оформить на месте с использованием цифрового подписания документов (в отличии от традиционных стоек, где предлагают ограниченный перечень продуктов и могут только оформить заявку).

- ВТБ стратегически важно обслуживать разные категории клиентов, предлагая передовую линейку продуктов и сервисов там, где им удобно. В этом году мы начали работу за пределами стандартного офиса. Уже функционирует формат «Банк на работе», в рамках которого выездные финансовые консультанты проводят презентацию и оформляют необходимые услуги. Следующим шагом стал новый формат обслуживания в торговых точках, где клиенты смогут начать или укрепить отношения с экосистемой ВТБ. Мы планируем, что точки вне отделений значительно увеличат охват потенциальных пользователей и позволят подробнее рассказать им о продуктах и услугах банка и его партнеров, – подчеркнул заместитель руководителя департамента розничного бизнеса – вице-президент ВТБ Антон Шикуло.

ВТБ также начал тестировать услугу «Банк рядом». Благодаря такому формату, каждый человек может назначить встречу с выездным финансовым консультантом в любом удобном для него месте: кафе, парке и т.д. В рамках пилотного проекта услуга доступна при оформлении на сайте банка для жителей Москвы, Ростова-на-Дону и еще 20 городов России. На встречу с клиентом консультант ВТБ приедет с планшетом, программное обеспечение которого позволит оформить заявку на продукты банка без обращения в офис.