Губернатор Кубани попал в Топ-20 цитируемых чиновников России

Рейтинг Медиалогии

Медиалогия составила рейтинг губернаторов по упоминаемости в социальных медиа за июнь 2021 года. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев занял шестое место с рейтингом в 32, 03. Он попал в этот список впервые.

Первое место занимает мэр Москвы Собянин – его рейтинг 509, 75, затем идет глава Калининградской области Антон Алиханов, после – глава Московской области Андрей Воробьев, на четвертом месте глава Чечни рамзан Кадыров, затем глава Крыма Сергей Аксенов. После Кондратьева в рейтинг попал глава Башкорстана Радий Хабиров, потом мэр Санкт-Петербурга Александр Беглов, на девятом месте глава Хабаровского края Михаил Дегтярев, а последнее место занял глава Красноярского края Александр Усс.