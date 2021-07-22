На Кубани за сутки зарегистрировали 245 новых случаев коронавируса

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В Краснодарском крае за сутки зарегистрировали 245 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 178 женщин и 68 мужчин. Возраст инфицированных от двух до 90 лет.

Самое большое количество заболеваемых в краевом центре – 37 человек, потом в Апшеронском районе – 22, Анапе – 18 и Усть-Лабинске – 16. По 13 инфицированных в Кореновском, Белореченском и Тихорецких районах, в Северской – 12, в Геленджике – 11, в Армавире – десять. В остальных муниципалитетах инфицированных меньше десяти.

Всего же с начала пандемии на Кубани выявили 56 тысяч заболевших, из них 46 тысяч выписаны с выздоровлением. В тяжелом состоянии сейчас находятся 89 пациентов.