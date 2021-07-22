Стало известно, из каких городов чаще летают в Геленджик

Фото пресс-службы аэропорта Геленджика

В Геленджик стали летать намного чаще. Пассажиропоток аэропорта на межрегиональных рейсах составил 58 тысяч пассажиров. Это на 320% больше, чем в доковидном 2019 году.

- Больше всего людей прилетают в Геленджик из Екатеринбурга, Новосибирска и Уфы. Это самые востребованные направления в последнее время. Например, с Урала стали прилетать в 6,5 раз чаще, с Сибири – в 5, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта.

Кроме того, в Геленджик выполняются традиционные прямые рейсы в Москву и Питер, а также прямые рейсы из Казни, Челябинска, Тюмени, Брянска, Калуги, Нижнего Новгорода, Самары, Перми, Уфы и транзитные рейсы из Норильска и Нового Уренгоя.

Стоит отметить, что в этом году аэропорт Геленджика обслужил больше 300 тысяч пассажиров. Для сравнения, в 2020 году – всего 30 тысяч, а в допандемийный 2019 год – почти 90 тысяч человек.