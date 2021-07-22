Карты и акции Уралсиба стали лучшими для получения государственного пособия на школьников

Фото: банка "Уралсиб".

Портал Банки.ру обнародовал рейтинг лучших акций при получении пособия на школьников от государства. Первое место досталось Банку Уралсиб за то, что он готов начислять 1500 бонусных рублей к каждой поступившей «школьной» выплате.

- Лидером рейтинга стало предложение Уралсиба. Банк начисляет 1500 бонусов к пособию, где один бонус равен одному рублю. Деньги будут начислены автоматически. Обязательное условие - подключение к программе лояльности Уралсиб Бонус. Его нужно оформить до 10 числа месяца перед месяцем поступления выплаты, - прокомментировали специалисты.

Также оптимальным вариантом для госпособия является карта «Прибыль» Банка. У нее более выгодные условия, чем у ближайшего конкурента по рейтингу. Такой вывод при исследовании сделали эксперты портала Банки.ру.

Стоит отметить, что бонусами можно компенсировать любую покупку. Например, вы купили в магазине продукты на 1500 рублей, а в следующем месяце можете списать по этой операции 1500 бонусов.

Напомним, с 16 августа правительство обещало начать перечислять «школьные» пособия. Поэтому те, кто хочет получить еще дополнительную «премию» от банка, есть время оформить карту.

Детали акции можно узнать на сайте банка.