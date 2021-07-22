В Краснодаре директором департамента внутренней политики стал экс-полковник ФСБ

Станислав Харьковский

22 июля Городская Дума Краснодара утвердила нового директора департамента внутренней политики. Об этом сообщил заместитель главы города Антон Смертин.

- Новый директор департамента внутренней политики – Станислав Харьковский. Ранее он работал в органах безопасности. Полковник в отставке с медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, - написал в своем телеграм-канале Смертин.

До этого назначения департамент возглавляла Ирина Романец, она покинула свой пост в феврале 2021 года. После ее обязанности исполнял заместитель Георгий Пронькин.