Жительница Сочи обманула мэрию на 6 миллионов

Администрация города Сочи

45-летняя жительница Сочи арендовала земельный участок по улице Ручей Видный в Хостинском районе. Она построила там деревянную конструкцию, а в мэрию вместе с кадастровым инженером подала документы на дом. Она сделала это из-за того, что администрация дает большие скидки на выкуп участка, если на нем построить жилой дом.

- После мэрия заключила с женщиной договор купли-продажи всего за 2,5% от кадастровой цены участка. Это 150 тысяч рублей. Затем хозяйка продала эту землю за шесть миллионов третьим лицам, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе прокуратуры Кубани.

Сейчас правоохранители пытаются вернуть участок в собственность администрации. Возбуждено уголовное дело. Женщине может грозить до десяти лет лишения свободы.