В Сочи сотрудница налоговой пыталась получить взятку в три миллиона

Налоговая Сочи

Сотрудница сочинской налоговой поехала на проверку в одну из организаций и обнаружила там недоимку в 12 миллионов рублей. Тогда она не растерялась и предложила свою помощь. За три миллиона рублей женщина согласилась внести в акт налоговой проверки нулевую задолженность.

- Представитель фирмы согласилась и сообщила об этом в органы. 15 июля в одном из ресторанов сотрудницу с деньгами задержали, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе Следкома Кубани.

Сейчас возбуждено уголовное дело. Налоговый инспектор находится под стражей.