«Новые люди» представили еще одного кандидата в депутаты Государственной Думы

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

21 июля состоялось официальное выдвижение кандидатов в депутаты Госдумы России координатора партийных проектов по ЮФО партии «Новые люди» Олега Бояринова. Он сдал весь пакет документов в окружную избирательную комиссию. Это заявление о согласии баллотироваться, партийные документы о том, что он выдвинут по Краснодарскому одномандатному округу №46 и другие важные бумаги.

- С момента сдачи документов он считается кандидатом в депутаты Государственной Думы Российской Федерации со всеми вытекающими правами и обязанностями в соответствии с действующим выборным законодательством, - говорят в партии «Новые люди». - Важный этап пройден, но впереди много работы.

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Отметим, что Олег Бояринов на избирательном округе № 46 составит конкуренцию действующему мэру Евгению Первышову, который выдвинут «Единой Россией». Градоначальник подал документы в избирком два дня назад.

Известно, что на сегодняшний день по семи из восьми существующих в Краснодарском крае одномандатных округов кандидатами от “Новых людей” документы в избирательные комиссии уже поданы.

- Ожидаем решение комиссий о регистрации, - уточняют в партии.

СПРАВКА «КП»

Олег Бояринов — руководитель группы компаний “Росспецстрой”, которая представлена в 18 регионах страны. Под его руководством в жизнь воплощены 343 строительных проекта в разных городах. Во время работы предприниматель часто ездил по разным уголкам России. Своими глазами он видел проблемы, которые сегодня актуальны для страны. Имея богатый управленческий опыт, Олег Бояринов принял решение заниматься политической деятельностью, чтобы сделать жизнь земляков лучше.

В 2020 году он присоединился к «Новым людям». Сейчас Олег Бояринов - куратор партийных проектов партии в Южном Федеральном округе. А еще он - инициатор партийного проекта "1000000 деревьев Краснодару".