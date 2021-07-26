Фестиваль пляжного волейбола «Анапа Комус Fest» впервые собирает спортсменов

Фото: компания «Комус»

С 20 по 22 августа 2021 года пройдет фестиваль пляжного волейбола «Анапа Комус Fest». К участию в соревнованиях приглашаются все желающие старше 16 лет. Общий призовой фонд – 2 200 000 рублей.

Анапа впервые принимает у себя спортивное мероприятие по пляжному волейболу федерального значения. В общей сложности ожидается, что в турнире примут участие около 240 команд и 480 участников со всей России. Место проведения – город Анапа, городской пляж «Витязево». Для проведения соревнований будет оборудовано до 30 площадок на открытом воздухе.

Общий призовой фонд фестиваля составляет 2 200 000 рублей после налогообложения! В финале организаторы наградят не только команды, занявшие первые места – призеров будет несколько в каждой из лиг среди мужчин и женщин. Регистрация открыта на официальном сайте мероприятия до 10 августа включительно.

Зрители соревнований смогут понаблюдать за игрой спортсменов, а также поучаствовать в различных конкурсах, посетить зоны активностей для гостей. Самых активных болельщиков ждут призы и подарки от компании «Комус».

На время проведения мероприятия городской пляж «Витязево» станет спортивной и развлекательной площадкой как для жителей города, так для гостей и участников соревнований. Фестивали компании «Комус» за 3 года проведения в разных городах посетили свыше 3000 участников от известных профессиональных спортсменов до начинающих игроков разных возрастов.

Насыщенная программа соревнований, солнце, пляж, положительные эмоции и отличное настроение ждут вас на фестивале пляжного волейбола «Анапа Комус Fest»!

Встречаемся 20-22 августа в Анапе. Знакомьтесь с правилами Фестиваля на официальном сайте. Регистрация уже идет! Мероприятие проводится при поддержке АНО «Центр инновационного и социального развития Анапа».

Обращаем внимание, что по решению Главы Администрации Краснодарского края с 1 августа 2021 года прием и размещение каждого прибывающего осуществляется при условии предъявления сертификата о вакцинации.