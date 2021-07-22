За шесть лет многодетным семьям Кубани выделили 10,5 тысяч участков земли

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае с 2015 года многодетные семьи получили 10,5 тысяч земельных участков. Об этом губернатор края сообщил на встрече с уполномоченным при Президенте по правам ребенка Анной Кузнецовой.

- За это время количество многодетных семей выросло в 1,5 раза. Сейчас их 86 тысяч, они воспитывают триста детей. Поддержка детства и матерей остается нашим приоритетом, - сказал Кондратьев.

Также глава рассказал, что на прошлой неделе появилась новая поправка в законе – все льготы и выплаты сохранят и многодетные семьи, где дети будут старше 18 лет. Отметим, что Анна Кузнецова положительно оценила такую поправку.