В Мостовском районе ветром снесло крышу двухэтажного дома

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ЧП случилось вечером 22 июля в поселке Мостовском в микрорайоне Энергетиков. Там сильные порывы ветра повредили крышу двухэтажного многоквартирного дома. Пострадало 200 квадратов, в доме 16 квартир.

- Идут работы по оборудованию временной кровли. Расселение жильцов не требуется, в случае необходимости будет развернут пункт временного размещения для всех жильцов, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Всего на месте работают 19 спасателей и шесть машин. Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.