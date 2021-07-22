Фото: admkrai.krasnodar.ru

37 миллиардов рублей было направлено на социальные выплаты кубанским семьям с детьми. Об этом рассказала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова во время встречи с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой.

– Мы постоянно ищем возможности, чтобы поддержать большие семьи, вносим изменения в краевые законы. По инициативе губернатора Вениамина Кондратьева с прошлого года земельные участки многодетным начали выдавать сразу в собственность и без привязки к месту жительства, – отметила Анна Минькова.

Отмечается, что депутаты выступили с поддержкой инициативы о том, что семьи с совершеннолетними детьми, которые продолжают обучение на коммерческой основе, сохранили меры поддержки.

Уже сейчас на региональный материнский капитал можно газифицировать жилье. Со следующего году его можно будет пустить на реабилитацию детей.

Отмечается, что свыше 22% детей на Кубани растут в многодетных семьях. Этот показатель превышает средний по стране.

- Я вижу, что в регионе делается многое, но хочется сегодня сделать еще один шаг, чтобы многодетные семьи Кубани и всей России стали жить еще лучше, – рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Еще одной темой встречи стали вопросы выделения участков под строительство многодетным семьям и проект «Социальная няня». Опытная сиделка поможет многодетным семьям в воспитании и присмотре за детьми. Только оплачивать услуги няня будут не родители, а государство.

В ближайшее время на Кубани изучат возможность реализации проекта. Если Краснодарский край получит поддержку в рамках федеральной программы, он готов принять участие на условиях совместного финансирования.