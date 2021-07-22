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Пляжи Сочи закрыли из-за штормового предупреждения. Оно действует на курорте до конца следующих суток.

Спасатели рекомендовали жителям и гостям на время воздержаться от отдыха на воде. Также они советовали убрать автомобили из-под деревьев, рекламных щитов и прочих конструкций.

– Пляжи курорта останутся закрытыми для купания на время действия штормового предупреждения, – отметили в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что на пляжах курорта развернуто дежурство групп спасателей. Они предупреждают гостей и туристов о запрете на купание в море.

Штормовое предупреждение на курорте сохранится как минимум до конца следующих суток – 23 июля. Все городские службы уже переведены в режим повышенной готовности. Синоптики прогнозируют сильные дожди и грозы на побережье Черного моря.