ФК «Сочи» одержал первую победу в еврокубках

Фото: ФК Сочи

Футбольный клуб «Сочи» одержал первую победу в еврокубках. На стадионе «Фиште» он разгромил «Кешлю» из Азербайджана.

Первый матч второго раунда квалификации Лиги конференций УЕФА прошел на курорте в четверг, 22 июля. Он завершился победой хозяев со счетом – 3:0. Эта игра стала первой для «барсов» в еврокубках.

В составе победителей забитыми мячами отметились Родригао, Максим Барсов и Кристиан Нобоа, который реализовал пенальти. Ответный матч пройдет в Азербайджане через неделю – 29 июля.

Победитель пары сыграет с сербским «Партизаном» или словацким «ДАК 1904».