В Краснодаре 24 июля пройдет акция по раздельному сбору мусора

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В краевом центре 24 июля стартует экологическая акция «Собирай раздельно. С заботой об окружающей среде». Мероприятие пройдет с 10 часов утра до 15 часов дня на улице Красной, 174. Здесь можно будет рассортировать принесенный мусор.

- Участники акция по раздельному сбору твердых коммунальных и опасных отходов смогут сдать пластик, бумагу, стекло, металл и опасные отходы. Затем организаторы их обезвредят и утилизируют, а фракции, которые возможно вовлечь во вторичный оборот, передадут на переработку, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Принести можно все: от тетрадей, алюминиевых банок до термометров и просроченных лекарств.